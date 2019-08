Corriere di Roma: "Il poker di bomber da quota 100"

"Il poker di bomber da quota 100".Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Roma. Piola, Burini, Signori, Crespo e Immobile. Trova l’intruso. Per ora è Ciro, perché gli altri 4 hanno tutti segnato il centesimo gol in A con la maglia della Lazio. A Immobile ne manca solo uno: è a 99, ne ha firmati 5 col Genoa, 27 col Toro e 67 in biancoceleste. La sua media-gol in campionato, con la maglia della Lazio, è un filo superiore a quella del più forte bomber laziale di tutti i tempi: 0,638 lui e 0,629 Silvio Piola, che arrivò a Roma nell’estate del 1934, non ancora ventunenne, dopo 5 stagioni e 51 gol con la Pro Vercelli. Festeggiò quota 100 il 6 dicembre 1936, chiudendo una rimonta da 2-0 a 2-2 sul campo dell’Ambrosiana-Inter.