Corriere di Roma: "Il PSG su Pellegrini. Pastore richiesto a Los Angeles"

Il Corriere di Roma titola oggi in taglio alto di prima pagina: "Il PSG su Pellegrini. Pastore richiesto a Los Angeles". La notizia viene dalla Spagna: Javier Pastore potrebbe avere un futuro nella Major League Soccer. Nei giorni scorsi, il trequartista sarebbe stato contattato dai Los Angeles Galaxy, su segnalazione dell’allenatore Guillermo Barros Schelotto starebbe spingendo per acquistare il Flaco. Pastore è stato uno dei più grandi fallimenti del mercato romanista per costo/rendimento. I tifosi saluterebbero volentieri Pastore, ma temono per Pellegrini. Pellegrini ha la Roma come prima opzione, ma non ci sono stati sviluppi per il rinnovo di contratto con eliminazione della clausola da 30 milioni, pagabile in due rate, e per l’adeguamento dell’ingaggio. PSG, Dortmund ed Inter si sono già mosse...