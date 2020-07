Corriere di Roma: "Il rientro di Zaniolo non salva la Roma: terza sconfitta di fila"

"Il rientro di Zaniolo non salva la Roma: terza sconfitta di fila" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, analizzando il ko dei giallorossi al San Paolo, contro il Napoli. Non si arresta la crisi della Roma: ieri sera a Napoli è arrivata la terza sconfitta consecutiva per 2-1, dopo quelle subite contro il Milan a San Siro e contro l’Udinese all’Olimpico. Non sono bastati il gol di Mkhitaryan e il rientro di Zaniolo 6 mesi dopo l’infortunio.