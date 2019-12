© foto di stefano tedeschi

"Il Valencia cerca Florenzi", è il titolo nelle pagine interne del Corriere di Roma. La situazione che è cambiata di più negli ultimi giorni in casa Roma è quella di Alessandro Florenzi, che, dopo tante panchine consecutive, ha giocato le ultime tre partite da titolare. La sua partenza sembrava sicura, con destinazione la Fiorentina di Vincenzo Montella, che lo aveva richiesto prima di essere esonerato, proprio dopo la sconfitta contro i giallorossi. Le carte in tavola sono cambiate e la permanenza di Florenzi a Roma sembra più probabile. È arrivata un’offerta dal Valencia, pronto a prendere il terzino in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League o di raggiungimento della semifinale in questa edizione. Prezzo: 15 milioni che possono salire a 18 con facili bonus.