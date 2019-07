Corriere di Roma: "Il volto felice di Pau Lopez"

"Il volto felice di Pau Lopez". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Roma.L’entusiasmo di Pau Lopez da una parte, il volto teso e (quasi) arrabbiato di Edin Dzeko e Steven Nzonzi dall’altra. Se Paulo Fonseca ha detto di volere «solo calciatori che siano felici e motivati», non gli servirà troppo tempo per capire su chi potrà contare nell’ennesima ricostruzione giallorossa. Il portiere spagnolo, terzo acquisto dopo Spinazzola e Diawara, è sbarcato ieri mattina a Fiumicino con un volo da Barcellona.