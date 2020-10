Corriere di Roma: "Immobile, 1 turno di stop. Radu fuori dalla lista A"

Sul Corriere di Roma si parla anche della Lazio. "Immobile, 1 turno di stop. Radu fuori dalla lista A" scrive il quotidiano in prima pagina quest'oggi. Niente stangata, la Lazio tira un sospiro di sollievo: il giudice sportivo squalifica Immobile solo per una giornata, il minimo possibile dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa contro l’Inter all’Olimpico, è condotta non violenta. Radu ko per un mese, escluso dalla lista campionato. Inzaghi alla fine ha scelto Vavro, il romeno invece è nell’elenco per la Champions.