Corriere di Roma: "Immobile a Dzeko: 'Ci alleniamo a Villa Borghese?'"

vedi letture

"Immobile a Dzeko: 'Ci alleniamo a Villa Borghese?'". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento alle parole del capitano della Lazio: "Il bomber della Lazio: «Ci dicano subito se hanno già deciso di chiudere il calcio. Tutti i colleghi con i quali parlo non vedono l’ora di ricominciare. Noi siamo pronti, non avremmo problemi a giocare ogni tre giorni. Anche con il caldo, ci mancherebbe. Ma stanno prendendo decisioni che non capisco: se il campionato non ricomincerà, allora ce lo dicano subito".