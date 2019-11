"Immobile batte le tre stelle juventine". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. Ciro Immobile e la stagione delle meraviglie: in campionato il bomber della Lazio si ritrova infatti ad aver segnato più di Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala messi insieme: Ciro infatti è andato a segno finora 15 volte, le tre stelle bianconere complessivamente si trovano a quota 13. Un dato significativo soprattutto in vista della grande sfida di campionato del 7 dicembre all’Olimpico, e della finale di Supercoppa italiana in programma a Riad due settimane più tardi.