Corriere di Roma: "Immobile, caso Nazionale. Lazio cerca un partner"

© foto di Mattia Verdorale

"Immobile, caso Nazionale. La Lazio cerca un partner". Questo il titolo che il >Corriere di Roma dedica alla squadra biancoceleste e al suo mercato. Infatti il presidente Lotito e Igli Tare stanno cercando un uomo da affiancare a Ciro Immobile in vista della prossima stagione: "Petagna, Wesley o Cutrone per non lasciare solo Ciro in attacco".

La Roma del futuro - "Una Roma da ricostruire. Si riparte da Verissimo". Spazio anche all'altra squadra della capitale: "Petrarchi aveva già sentito il difensore brasiliano per il Torino". Inoltre domani a Londra ci sarà un primo faccia a faccia tra il presidente Pallotta e Fonseca.