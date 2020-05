Corriere di Roma: "Immobile e Acerbi, prima vera seduta"

vedi letture

"Immobile e Acerbi, prima vera seduta" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Prima vera seduta ieri a Formello: 5 giocatori della Lazio sono scesi in campo per i primi allenamenti individuali, sotto gli occhi di Tare. In campo Immobile, Acerbi, Lazzari, Parolo e Cataldi che hanno svolto prima la parte atletica e poi, alla fine della seduta, è comparso il pallone. Negativi infine i tamponi eseguiti nei giorni scorsi alla squadra e allo staff.