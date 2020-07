Corriere di Roma: "Immobile e Correa, la coppia che non perdona. La Scarpa d’Oro è di Ciro"

"Immobile e Correa, la coppia che non perdona. La Scarpa d’Oro è di Ciro" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, esaltando Correa e Immobile, che hanno piegato la resistenza del Brescia. Immobile è Scarpa d’Oro: "Dovevo segnare per forza. E sabato spero di raggiungere Higuain". Gonzalo è a un solo gol, con una doppietta Ciro diventerebbe il marcatore più prolifico, in una stagione, della storia della Serie A.