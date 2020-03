Corriere di Roma, Immobile: "Lazio per sempre? Penso di sì"

"Immobile: "Lazio per sempre? Penso di sì, ma non si sa mai". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica al bomber della Lazio Ciro Immobile: "Diretta Instagram ieri del bomber: "Aspetteremo e torneremo più forti di prima". Il coronavirus ha sconvolto l’esistenza di tutti e per il centravanti della Lazio adesso è importante solo quello. Lo ha ribadito nel corso di una diretta Instagram, nella quale si è relazionato con i tifosi biancocelesti. È uno molto «social», lui, spesso con la moglie Jessica diffonde foto e messaggi, stavolta ha utilizzato la sua popolarità per inviare un messaggio a tutti coloro che lo seguono: «Le misure del governo sono giuste. È una follia accalcarsi davanti ai supermercati a fare la spesa: bisogna uscire uno alla volta e soltanto se ce n’è davvero bisogno".