Corriere di Roma: "Immobile riserva, tifosi infuriati col «laziale» Mancini"

"Immobile riserva, tifosi infuriati col «laziale» Mancini". Titola così il Corriere di Roma in prima pagina sul mancato schieramento dell'attaccante laziale dal primo minuto nella gara di ieri sera con la Polonia: "Ciro Immobile in panchina in Italia-Bosnia scatena la polemica tra i tifosi della Lazio e il c.t. Mancini. «Non si può tenere fuori la Scarpa d’oro», il commento più tenero verso il grande ex biancoceleste. Ciro giocherà titolare la prossima contro l’Olanda?".