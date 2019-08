© foto di Mattia Verdorale

"Immobile scatenato, la Lazio cala il tris". Titola così in prima pagina il Corriere di Roma sulla vittoria dei biancocelesti al debutto stagionale: "Per Ciro doppietta alla Samp e 101 gol in A. Partenza col botto per la Lazio che a Marassi si scatena e travolge la Sampdoria: 3-0 il risultato grazie a una doppietta di Ciro Immobile e alla rete di Correa".