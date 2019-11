Il Corriere di Roma dedica ampio spazio al momento d'oro di Ciro Immobile con questo titolo: "Immobile Settebellezze. Ora dà la caccia a Batistuta". Nessuno, nella storia della Lazio, aveva segnato per 7 giornate consecutive. Si erano fermati tutti a quota 5, gli altri capocannonieri biancocelesti. Domenica, sul campo del Sassuolo, proverà a segnare per l’ottava giornata consecutiva. Il record della serie A non è lontanissimo: Batistuta con la Fiorentina fece gol per 11 turni, i primi, del campionato 1994-95.