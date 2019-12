© foto di Mattia Verdorale

"Impresa a Riyad: la Supercoppa è della Lazio". Titola così in prima pagina il Corriere di Roma sul trionfo della Supercoppa italiana da parte dei biancocelesti: "La Lazio realizza un’altra impresa: a Riyad batte la Juventus per la seconda volta in 15 giorni e con lo stesso risultato (3-1) e porta a casa la quinta Supercoppa della sua storia, sesto trofeo per il presidente Lotito in 15 anni e il terzo per Inzaghi da tecnico. A segno Luis Alberto, Lulic e Cataldi".