"Diabolik, 'Rommel' pronto a parlare": titola così il Corriere di Roma, in fondo pagina, dedicando un box all'omicidio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, il capo ultrà della Lazio. L'estremista rimane in carcere ma promette rivelazioni sul mandante. Grosse novità in arrivo dunque?