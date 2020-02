Corriere di Roma: "In Belgio basta il pari. Kluivert spinge i giallorossi agli ottavi di finale"

"In Belgio basta il pari. Kluivert spinge la Roma agli ottavi di finale": così il Corriere di Roma in prima pagina sui giallorossi. La Roma pareggia in Belgio contro il Gent (1-1) e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League, forte della vittoria per 1-0 ottenuta nella gara di andata all’Olimpico con il gol di Carles Perez. Vantaggio dei padroni di casa, poi Kluivert raddrizza le cose. Oggi il sorteggio.