© foto di Mattia Verdorale

"Inzaghi senza pace: "Assurdo non vincere". Fonseca: "Gara pazza". Titola così in prima pagina il Corriere di Roma sul derby finito in pareggio: "Derby altamente spettacolare e pieno di emozioni ieri all'Olimpico, finito 1-1 dopo ben 4 legni clamorosi colpiti dalla Lazio (Leiva, Immobile, e Correa più la traversa di Parolo) e 2 dalla Roma (entrambi con Zaniolo). Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore (mani di Milinkovic-Savic) trasformato da Kolarov, mentre i biancocelesti sono riusciti a pareggiare nella ripresa grazie allo spagnolo Luis Alberto. Il tecnico laziale Inzaghi: "Siamo amareggiati perché meritavamo ampiamento di vincere". Fonseca: "In gare pazze come queste, gli allenatori lasciano qualche anno di vita".