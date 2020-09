Corriere di Roma: "Inzaghi avverte: 'La Lazio è in ritardo'"

"Inzaghi avverte: 'La Lazio è in ritardo'". Così in taglio basso il Corriere di Roma, che riprende le parole del tecnico biancoceleste. Debutto oggi a Cagliari, l'allenatore è polemico: "Siamo indietro, come tutti gli anni". Inzaghi non si è nascosto in conferenza: "Volevamo un altro inizio, invece affronteremo queste prime partite in piena emergenza". Appena tre i difensori disponibili: Patric, Acerbu e Radu, più il baby Armini.