Corriere di Roma: "Inzaghi, è vera Lazio. Triestina battuta"

"Inzaghi, è vera Lazio. Triestina battuta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Roma sui laziali. Inzaghi, è vera Lazio. Nella prima partita vera, disputata ad Auronzo contro una squadra di professionisti, la Triestina, il tecnico ha schierato una formazione vicina a quella migliore. Uniche eccezioni, Guerrieri in porta e Cataldi in regia. È arrivato un successo per 5-2: Milinkovic è apparso già in forma, confortanti le prestazioni di Vavro e Lazzari. Si è rivisto anche il figlio prodigo Radu.