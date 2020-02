Corriere di Roma: "Inzaghi, i giorni caldi"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma titola oggi sulla Lazio: "Inzaghi, i giorni caldi. Tra il record di Eriksson e operazione sorpasso". L’operazione sorpasso è scattata in una mattinata tiepida, il giorno dopo i 5 gol alla Spal: scarico, allenamento oppure esami clinici, a ciascuno il suo. La Lazio vede il secondo posto, domani è la notte attesa per portare l’assalto all’Inter: se supererà anche il Verona, come ha fatto con 13 delle ultime 16 avversarie in campionato, la squadra di Inzaghi scavalcherà quella di Conte, volerà a -2 dalla Juve, in piena zona scudetto, ed eguaglierà il record di risultati utili consecutivi che appartiene a Eriksson.