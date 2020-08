Corriere di Roma: "Inzaghi, il quarto posto dei rimpianti"

"Inzaghi, il quarto posto dei rimpianti". Così in taglio basso il Corriere di Roma in edicola quest'oggi: il crollo è costato dieci milioni. E ora il tecnico per rinnovare vuole un ingaggio più alto. "Più rimpianti che gioia - osserva il quotidiano - alla fine per il quarto posto: la Lazio che prima del lockdown si trovava a solo un punto dalla Juventus e nutriva fortissime ambizioni tricolori, si è infine ritrovata addirittura quarta, con un danno economico per il club di circa 10 milioni, tra premio campionato e market pool in Champions. Ora bisogna costruire il futuro e per farlo bisogna blindare Inzaghi: il tecnico, però, per rinnovare sino al 2023 chiede un sostanzioso aumento dell’ingaggio".