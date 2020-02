vedi letture

Corriere di Roma: "Inzaghi, il segreto è nella difesa di ferro"

Simone Inzaghi da ex bomber quale è stato, pone il suo segreto da allenatore in una difesa di ferro, impenetrabile. Così il Corriere di Roma titola: "Inzaghi, il segreto è nella difesa di ferro". L’aspetto più sorprendente della Lazio da scudetto non riguarda i gol segnati da Immobile, le magie di Milinkovic-Savic, i colpi geniali di Luis Alberto. A stupire davvero è invece la solidità difensiva dei biancocelesti, perché è una dote sconosciuta, imprevista e imprevedibile. In questo campionato incassa invece meno di un gol a partita: ne ha presi 21 in 24 gare e, se dovesse continuare con tale media, chiuderebbe il torneo con 33 reti al passivo. Considerando i 5 principali campionati europei, adesso sono solo 4 le squadre che hanno fatto meglio.