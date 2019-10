"'Inzaghi: Lazio, è come una finale'": così il Corriere di Roma in prima pagina per parlare della sfida di questa sera tra Lazio e Rennes. Alla seconda partita dei gironi di Europa League la Lazio è già costretta a vincere: stasera all’Olimpico (ore 21) contro i francesi del Rennes alla squadra biancoceleste servono i tre punti per non vedere pesantemente compromesso il percorso nella competizione, dopo il ko a Cluj due settimane fa.