Corriere di Roma: "Inzaghi si gioca il futuro alla Lazio"

"Inzaghi si gioca il futuro alla Lazio, la Champions diventa un obbligo": così il Corriere di Roma in edicola quest'oggi in riferimento al futuro del tecnico biancoceleste. Lotito, con la squadra fuori al 99% dall’Europa League, pretende il quarto posto: stagione da dentro o fuori per il tecnico laziale che deve chiudere nei primi 4 posti per un importante rinnovo, altrimenti potrebbe esserci l'addio.