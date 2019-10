© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola sulla Lazio: "Inzaghi si scalda: poker di scontri per capire se la Lazio è da Champions". Definire decisive le partite di ottobre, con tre quarti di campionato ancora da giocare, è certamente eccessivo. Ma non è esagerato indicare come fondamentale il ciclo di incontri che attende la Lazio da sabato in avanti: dopo le quattro gare che i biancocelesti giocheranno fino al 3 novembre, si avrà un quadro decisamente più chiaro delle possibilità di Champions della squadra di Inzaghi. Se sarà lanciata, in corsa oppure in affannoso inseguimento.