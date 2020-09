Corriere di Roma: "Jovic, Smalling e Dalot: gli intrecci Roma-United"

"Jovic, Smalling e Dalot: gli intrecci Roma-United". Titola così a pagina 15 sul mercato giallorosso il Corriere di Roma. Roma e Manchester United: rottura o collaborazione sul fronte del calciomercato? - si domanda il quotidiano - Su posizioni opposte nella trattativa per il ritorno di Chris Smalling a Trigoria: la Roma continua a offrire almeno 5 milioni in meno di quelli richiesti dagli inglesi per la cessione del difensore, ma Fonseca spera ancora in una fumata bianca all’ultimo momento. Concorrenti su un comune obiettivo per l’attacco: il serbo Luka Jovic, 22 anni".