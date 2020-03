Corriere di Roma: "Kalinic si è svegliato. I giallorossi passano a Cagliari"

Il Corriere di Roma pone oggi in prima pagina la vittoria della Roma in casa del Cagliari, titolando: "Kalinic si è svegliato. I giallorossi passano a Cagliari". Miracolo a Cagliari: Nikola Kalinic si sveglia, realizza una doppietta (non segnava un gol da gennaio 2019, con l’Atletico Madrid) e trascina la Roma a una sofferta ma preziosissima vittoria per 4-3, ieri sera, in casa del Cagliari. L’attaccante croato, ai primi centri con la maglia giallorossa, si è sbloccato nel primo tempo, realizzando i primi due gol per la squadra di Fonseca. Nella ripresa, invece, a segno prima Kluivert e poi Mkhitaryan.