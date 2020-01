"Kolarov 2021, la Roma nel cuore": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Il terzino ha rinnovato fino al 2021 e in futuro potrebbe restare anche come dirigente. Nel frattempo non arrivano buone notizie dal campo: nuovo stop per Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha giocato solo 35 minuti contro il Torino ma ha avvertito un dolore alla coscia sinistra, in seguito a un trauma, ed è di nuovo ai box.