Corriere di Roma: "L'Europa giallorossa è finita subito, Dzeko critica Fonseca"

vedi letture

"L'Europa giallorossa è finita subito, Dzeko critica Fonseca". Così in taglio centrale il Corriere di Roma, che fotografa in questo modo l'eliminazione dall'Europa League dei giallorossi. Un due a zero nettissimo che fa sorridere il grande ex Monchi e dà il primo dispiacere a Dan Friedkin, che ha appena firmato l'accordo vincolante per acquistare il club da James Pallotta. E a fine partita Dzeko attacca frontalmente la preparazione della gara da parte di Fonseca: "Non siamo mai stati in partita, ci hanno divorati in velocità e tecnica, in tutto".