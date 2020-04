Corriere di Roma, l'ex giallorosso Tovalieri: "Rigiocare? È roba da pazzi"

Sul Corriere di Roma c'è spazio per le parole dell'ex giallorosso Sandro Tovalieri. "Rigiocare? È roba da pazzi" dice il Cobra che provoca la Lazio: "Lotito se fosse stato primo si sarebbe battuto per riprendere?". Ancora Tovalieri: "Capisco che la Lazio dopo tanti anni è in lizza per un traguardo inaspettato, ma sarebbe comunque un titolo senza significato, chiunque lo dovesse vincere. Si potrebbe riprendere a settembre e comprimere la prossima stagione".