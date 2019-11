Corriere di Roma: "La calda notte dei giallorossi a Istanbul"

"La calda notte dei giallorossi a Istanbul": così il Corriere di Roma in prima pagina. Oggi in campo la Roma contro il Basaksehir, match importante in chiave qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Atteso un clima infuocato in casa della capolista del girone. La squadra di Fonseca non deve perdere ma conquistare 4 punti nelle ultime due sfide che rimangono da giocare (l’ultima in casa con gli austriaci del Wolfsberger).