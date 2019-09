"Roma, dopo il derby la carica dei giovani con Zaniolo e Kluivert": così il Corriere di Roma nella sezione sportiva. Due vittorie consecutive per la Roma di Fonseca, due vittorie convincenti con 4 gol segnati contro Sassuolo e Basaksehir per i giallorossi. La squadra in campo è riconoscibile, ha un’identità ben precisa, a prescindere dagli interpreti. In grande evidenza i giovani, a cominciare da Zaniolo, passando per Justin Kluivert che sembra rinato.