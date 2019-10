Corriere di Roma: "La danza della pioggia: Samp-Roma è a rischio"

© foto di Mattia Verdorale

"La danza della pioggia: Samp-Roma è a rischio". A pagina 12 il Corriere di Roma mette in ballo il fatto che la partita di questo weekend tra Sampdoria e Roma potrebbe essere rinviata a causa del maltempo considerando che le previsioni non sono delle migliori: "Previsioni pessime, gara di domenica in forse. Under e Dzeko puntano il Milan".