Corriere di Roma: "La Lazio accerchiata, ma sulla ripresa Lotito non molla"

"La Lazio accerchiata, ma sulla ripresa Lotito non molla". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti e al suo presidente: "La Lazio è accerchiata. Spinge affinché il calcio si rimetta in moto, ha organizzato tutto da settimane per riattivare il centro sportivo di Formello anche per i giocatori, però si scontra ogni giorno con un nuovo oppositore. L’ultimo è il più inatteso, Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico".