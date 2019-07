© foto di ManWil

Un lungo titolo per una schiacciante vittoria: "La Lazio brilla contro l'Entella: vittoria 5-0. Lazzari è già l'uomo in più per Inzaghi". Così il Corriere di Roma analizza in prima pagina l'ottima amichevole disputata dai biancocelesti e vinta grazie alle doppiette di Correa e Patric e alla segnatura di Luis Alberto.