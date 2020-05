Corriere di Roma: "La Lazio contro tutti: «Vittime di un attacco»"

"La Lazio contro tutti: «Vittime di un attacco»". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti: "Le illazioni su Strakosha, il caso Lotito per Juve-Inter, l’inchiesta federale su Zarate. Sindrome da accerchiamento o sospetta concentrazione di eventi contrari? La Lazio non ha dubbi: è in atto un’offensiva contro la società e Lotito. Forse perché temono la forza della squadra di Inzaghi in vista della ripresa del campionato. Oppure perché il presidente, in questi mesi di lockdown, ha combattuto la sua battaglia per la ripartenza in modo virulento, infastidendo tanti".