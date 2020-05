Corriere di Roma: "La Lazio corre, test fisici perfetti. 'Pronti per le sedute collettive'"

"La Lazio corre, test fisici perfetti. 'Pronti per le sedute collettive'" scrive il Corriere di Roma, a pagina 13. I calciatori sono in ottima condizione, i test atletici sono stati positivi, la reattività sul campo e la disponibilità per il lavoro individuale hanno soddisfatto in pieno Inzaghi e il suo staff. Il dottor Pulcini: "Controlli sistematici, a Formello i giocatori non rischiano nulla".