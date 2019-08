© foto di WilMan

"La Lazio e il 3-0 dell’ultimo derby come 'bentornato' a Di Francesco. Domenica a Genova la sfida contro la Samp". Così titola, nel taglio basso in prima pagina, il Corriere di Roma in merito al club biancoceleste che, alla prima di campionato, incontrerà un ex rivale in giallorosso. Nelle pagine interne la titolazione è la seguente: "Lazio, il dolcissimo ricordo. Ritrova Di Francesco dopo il derby finito 3-0".