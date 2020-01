Sul Corriere di Roma c'è spazio in prima pagina per le celebrazioni dei 120 anni della Lazio. "La Lazio fa 120 anni e sogna lo scudetto" scrive il quotidiano. Oggi il compleanno del club, feste ieri a Castel Sant’Angelo e in piazza della Libertà. La Lazio compie oggi 120 anni e sogna di vincere il terzo scudetto della sua storia.