Corriere di Roma: "La Lazio ko dopo un’altra rimonta"

"La Lazio ko dopo un’altra rimonta". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma. La Lazio a Cluj, proprio come domenica scorsa a Ferrara, passa in vantaggio (gol di Bastos) ma poi si fa rimontare e perde. La prossima partita, contro il Rennes il 3 ottobre, diventa già decisiva.