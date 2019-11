Corriere di Roma: "La Lazio non spezza il filo"

© foto di stefano tedeschi

La Lazio vince in casa contro il Cluj e mantiene viva la flebile speranza di qualificazione, così il Corriere di Roma titola: "La Lazio non spezza il filo". Il suo dovere, la Lazio lo ha fatto. Vincere per mantenere un briciolo di speranza di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, e credere in qualcosa di vicino all’imponderabile. Al Cluj, il prossimo 12 dicembre, basterà pareggiare in casa nell’ultima giornata contro un Celtic già qualificato e sicuro del primo posto; i biancocelesti, intanto, dovranno vincere in casa del Rennes.