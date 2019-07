© foto di stefano tedeschi

C'è tanto entusiasmo in casa Lazio, ed il Corriere di Roma oggi in edicola, nelle sue pagine sportive, titola: "Adesso ci crede anche Inzaghi. Se resta Sergej, Lazio da Champions". La Lazio non è più così certa di lasciare partire il serbo Milinkovic-Savic, ed in caso di una sua permanenza la tentazione di puntare al bottino grosso sarà tanta. Con gli acquisti di Lazzari e Vavro la formazione sembra completa e pronta al grande salto.