Il Corriere di Roma dedica il taglio centrale al calcio giocato. Vittorie per Roma e Lazio. "La Lazio riparte: Immobile gol e poi lite con Inzaghi". Successo per 2-0 nel posticipo contro il Parma ma scoppia il caso Ciro Immobile. L'attaccante è stato sostituito da Inzaghi e non ha gradito, mandando visibilmente a quel paese il proprio tecnico, che ha risposto per le rime al suo centravanti. La Lazio dunque riparte battendo il Parma per 2-0 all’Olimpico: successo in parte guastato dalla clamorosa lite tra Immobile e Inzaghi al momento della sostituzione.