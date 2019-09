Corriere di Roma: "La Lazio sfida la super Inter"

"La Lazio sfida la super Inter": questo il titolo in prima pagina del Corriere di Roma dedicato alla sfida di questa sera tra Inter e Lazio. Ieri ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Il caso Immobile è chiuso" le parole del tecnico. Stasera con l’Inter capolista a cui il bomber, da laziale, non ha mai segnato.