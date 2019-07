Corriere di Roma: "La Lazio si lancia su Szoboszlai e Gacinovic"

L'edizione odierna del Corriere di Roma, all'interno delle pagine sportive, fa il punto sul mercato dei biancocelesti, in particolare sulle trattative in entrata: "La Lazio si lancia su Szoboszlai e Gacinovic", il titolo sull'argomento. Per poi proseguire, nel resto della titolazione: "Scelti gli eventuali eredi di Milinkovic-Savic. Il Lilla si avvicina a Yazici".