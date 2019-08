Corriere di Roma: "La Lazio studia Jony"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Roma nella sua sezione sportiva titola sui biancocelesti: "La Lazio studia Jony. Milinkovic, l'attesa non logora Lotito". Quello di ieri è stato infatti il primo allenamento a Formello per il nuovo acquisto Jony Rodriguez, presentatosi in leggero sovrappeso ma già in ottima forma. E nel frattempo il presidente Lotito si dichiara tranquillo su Milinkovic-Savic: "Non ho bisogno di vendere per comprare".