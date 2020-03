Corriere di Roma: "La Lazio taglierà gli ingaggi, in scia Juve"

vedi letture

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola nella sezione sportiva: "La Lazio taglierà gli ingaggi, in scia Juve". Anche la Lazio taglierà gli ingaggi dei suoi calciatori. Le modalità sono ancora allo studio e potrebbero essere un po’ differenti rispetto a quelle seguite dalla Juventus, la quale ha aperto la strada trovando un accordo per non retribuire i giocatori bianconeri per le mensilità da marzo a giugno. A confermare che la Lazio sta andando nella stessa direzione della Juve e di gran parte delle società è il direttore sportivo Tare: "Posso immaginare che ben presto taglieremo gli ingaggi anche noi". Del resto Lotito è stato tra i più decisi, all’interno della Lega, nel sostenere la necessità di bloccare gli stipendi di marzo di tutti i calciatori.