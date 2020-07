Corriere di Roma: "La Lazio tenta il colpaccio: David Silva"

vedi letture

Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per il calciomercato. "La Lazio tenta il colpaccio: David Silva" scrive il quotidiano. La Lazio su David Silva: al lavoro per costruire una squadra in grado di ben figurare nella Champions della prossima stagione, la società biancoceleste ha messo nel mirino il fantasista spagnolo, 34 anni, svincolato dal Manchester City. Il d.s. Tare sta cercando di chiudere col Salisburgo anche per Szoboszlai, ungherese classe 2000. Stasera all’Olimpico in campo con il Brescia: Inzaghi eguaglia il record di Zoff con 202 panchine.